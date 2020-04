Gates stiftelse ökar stöd till WHO

Bill och Melinda Gates stiftelse ökar stödet till WHO, som svar på att USA:s president Donald Trump har meddelat att landet fryser sin finansiering av världshälsoorganisationen.



Stiftelsen, som är den näst största givaren till WHO bakom USA, ökar bidraget från 100 till 250 miljoner dollar. USA stod förra året för omkring 400 miljoner dollar.



-Att minska stödet till WHO är helt orimligt. Vi behöver ett globalt koordinerat stöd, säger Melinda Gates, som delar ordförandeskapet i stiftelsen med sin man, Bill Gates.