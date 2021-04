Greps åtta gånger på sex veckor under villkorlig frigivning – kunde fortsätta begå brott

UPPDRAG GRANSKNING ·

En ung man släpps ut från Kumlaanstalten som villkorligt frigiven. Under det kommande halvåret begår han brott efter brott – under en period grips han av polisen åtta gånger på sex veckor. Till sist knivhugger han en annan man. Uppdrag gransknings kartläggning visar hur vanligt det är att unga män begår nya brott under villkorlig frigivning.