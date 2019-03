Hemlig intern rapport avslöjar: 95 miljarder i misstänkt penningtvätt i Swedbank

Den 20 februari 2019 avslöjade Uppdrag granskning och SVT Nyheter att 50 misstänkta Swedbankkunder i Baltikum slussat motsvarande 40 miljarder svenska kronor mellan sig och motparter i Danske Bank.

Men Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har helat tiden förnekat att Swedbank skulle vara inblandad i det som kallats världens största penningtvättshärva. Redan i höstas sa hon till SVT Nyheter:

– Vi bedriver en lokal verksamhet för vanliga människor och företag.

Hur viktigt är det att svenska storbanker som Swedbank inte medverkar i penningtvätt?

– Det är helt avgörande, det är extremt viktigt.

Som en försäkran för sina uttalanden har Birgitte Bonnesen och kommunikationsdirektör Gabriel Francke Rodau hänvisat till en intern rapport som granskat just transaktioner mellan Swedbank och Danske bank mellan 2007-2015.

”Vi hittade ingenting”

Men Swedbank har hittills vägrat att redogöra för slutsatserna i rapporten – förutom att säga att den visat att banken inte har något att dölja. Till Dagens Industri sa Birgitte Bonnesen i oktober 2018:

– Nu har vi gått igenom allting och vi har avslutat den här genomgången, för det finns ingenting.

Och Svenska Dagbladet frågade i samma ämne:

Ni har gått igenom era transaktioner med Danske Bank 2007-2015, vad hittade ni?

– Vi hittade ingenting, svarade Birgitte Bonnesen.

Även Nyhetsbyrån TT ställde samma fråga:

Hur säker kan du vara på att ni inte har några otvättade bykar i Baltikum?

– Med hela det som kommit upp i den här Danskehistorien, kan jag vara helt säker, vi har gått igenom allting, svarade Birgitte Bonnesen.

Misstänkta kunder har slussat miljarder

Men Uppdrag granskning har tagit del av innehållet i rapporten och kan avslöja att det Birgitte Bonnesen sade inte var sant.

Tvärtemot vad Swedbank kommunicerat bekräftar rapporten SVT:s avslöjande om misstänkt penningtvätt. Ett stort antal misstänkta kunder i Swedbank och Danske bank har slussat 3,2 miljarder euro och 6,7 miljarder amerikanska dollar mellan bankerna.

Det motsvarar ungefär 95 miljarder svenska kronor med dagens valutakurs.

Rapporten är daterad september 2018, märkt ”confidential”, skriven av ”Swedbank Compliance” som begränsat urvalet genom att fokusera på ”questionable transactions and parties”.

På mottagarlistan finns bland andra Swedbanks vd (Birgitte Bonnesen) och flera andra i koncernledningen.

Swedbank svarar

Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau skriver i ett mejl:

”Siffran på 95 miljarder kronor som Uppdrag granskning hänvisar till är den totala siffran på alla transaktioner som gått mellan Danske Bank och Swedbank mellan 2007 och 2015 som framkommit när vi valt ut ett antal riskindikatorer. Det är alltså inte en siffra på ”misstänkta kunders transaktioner” som Uppdrag granskning hävdar. Däremot är det den gruppen kunder, totalt cirka 2 000 till antalet, som Swedbank sedan gjorde en fördjupad analys av. Detta ska sättas i relation till de 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder Swedbank totalt har i Baltikum.”

Swedbank meddelar att Finansinspektionen har fått tillgång till rapporten.

Om den också har skickats vidare till Swedbanks styrelse framgår inte av de dokument Uppdrag Granskning tagit del av.

I den hemliga rapportens rubrikfält kan man läsa att internrapporten inte får spridas till någon utan uttryckligt godkännande av Swedbanks vd:

”…not to be spread to anyone without the express consent of the CEO of Swedbank”

Här kan du läsa hela svaret från Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau.