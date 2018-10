Leyla, som egentligen heter någonting annat, arbetade som telefonförsäljare på den brittiska entreprenören Peter Golds företag i Sverige.

Till arbetsuppgifterna hörde att via telefon sälja sopsäckar, våtservetter, lysrör och vägsalt – till extrema överpriser.

Telefonförsäljarna satt på två olika avdelningar separerade av en glasvägg. På ena sidan satt nyanställda säljare och jagade nya kunder. Här var pressen på att sälja stor och personalomsättningen hög, enligt tidigare anställda som Uppdrag granskning varit i kontakt med.

Tjänade 3,2 miljoner på ett år

På andra sidan väggen satt en liten grupp handplockade säljare. De sålde till redan befintliga kunder, och för dem verkar alla metoder ha varit tillåtna. Vittnesmål från tidigare anställda och kunder visar på en affärsidé där telefonförsäljarna hotade och pressade sina kunder. Man lockade med gåvor och presentkort och blev sedan aggressiva då kunden ville avsluta beställningen.

I den mindre gruppen satt flera telefonförsäljare som tjänade över en miljon kronor om året. Men den som tjänade mest av alla var Leyla.

Under sina 14 år på Peter Golds bolag tjänade hon i snitt 1,8 miljoner kronor per år. Under sitt rekordår, 2012, tjänade hon över 3,2 miljoner kronor. Åren innan och efter: 3,1 och 2,9 miljoner kronor.

Sammanlagt tjänade Leyla 25 miljoner kronor, på att sälja helt vanliga förbrukningsvaror.

”Låt mig vara”

Då Uppdrag granskning ringer upp henne vill hon inte kommentera tiden på Peter Golds företag:

– Jag vill inte ha någonting med det att göra. Jag vill komma över det. Låt mig vara.

Vad känner du att du har för ansvar i det som har hänt?

– Jag var anställd. Om du har några andra frågor så kan du ringa dem som hade företaget. Inga mer kommentarer och om du ringer mig en gång till så kommer jag faktiskt anmäla er.

Efter konkursen: 1,7 miljoner i lönegaranti

Till slut fick företagsgruppens försäljningsmetoder konsekvenser. Försäljningen minskade och alla bolagen hamnade så småningom på de så kallade varningslistorna för oseriösa företag som står bakom olika typer av bluffakturor.

I juni 2017 försatte ägaren Peter Gold bolagen i konkurs.

Efter konkursen betalade staten, genom länsstyrelsen, ut en lönegaranti på 1,7 miljoner kronor till Leyla och hennes tolv kollegor under uppsägningstiden, baserat på deras inkomster.

Uppdrag granskning har försökt nå Peter Gold och representanter för ledningen i hans bolag i Sverige för en kommentar, utan att lyckas.

Sverigefakturorna: del 2 sänds på SVT Play och SVT1 onsdagen den 24 oktober 2018. I reportaget söker Uppdrag gransknings team efter de som lurat skattebetalarna på mångmiljonbelopp – och själva tjänat stora pengar.