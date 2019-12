Grått i söder och vitt i norr – årets julprognos är här

Norrland är som vanligt det säkraste stället att åka till om man önskar en jul med mycket snö. Under söndagen väntas en del nederbörd falla över framförallt inlandet.

– I norra Norrland är det positivt när det kommer till snö. Där väntas det under dagen falla ganska stora mängder så där kommer det vara en vit jul. Men lite halka längst norra Norrlandskusten när mild luft trycker på bakom snöfallet som blir till regn, och sedan is när det når marken, säger Deana Bajic, meteorolog på SVT.

Vädret i övriga delar av landet är inte så mycket att hurra för då det är täckt med mycket moln, dis och milda temperaturer.

En grå jul i söder, men det finns hopp

Under måndagen kommer vädret att se i stort sett likadant ut i södra Sverige. I Norrland kommer snöfallet att avta och vädret kommer istället bestå av mycket moln.

Men det finns några ställen i mellersta Sverige som kan vänta sig snö på julafton.

– Ett regnområde drar in under måndagskvällen över Götaland och Svealand som senare under natten övergår i snöfall över västra Svealand, till exempel Värmland och även i norra delen av Närke och Västmanland kan det komma lite snö, säger Deana Bajic och fortsätter.

– Frågan blir dock hur mycket av det som kommer att ligga kvar, det kan bli lite snö på marken men i alla fall i luften. Under julafton kan också södra Dalarna vänta sig lite snöfall.

I övrigt kommer vädret under julafton och juldagen att bestå av grått, disigt väder i Svealand och Götaland. Ett tjockt molntäcke kommer att täcka Norrland under julaftonen.

Vädret slår om

Efter julhelgen kommer vädret att slå om och minusgrader väntas i hela landet.

– Vi får kallare väder från och med fredag, och äntligen minusgrader även i söder och då skulle vi kunna få lite snö i Svealand, avslutar Deana Bajic.