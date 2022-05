Allt fler skjutningar i mindre städer – oftare dödlig utgång

”Vi är sent ute och det här kommer att hålla på under lång tid”, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Sedan årsskiftet har antalet skjutningar i mindre och mellanstora städer ökat markant, jämfört med tidigare år. Bara under 2022 har hälften av skjutvapenmorden skett utanför storstadsområdena. Kalmar, Eskilstuna och Örebro sticker ut när det gäller antalet skjutningar.

– Vi är sent ute och det här kommer att hålla på under lång tid, säger Anders Thornberg, rikspolischef.