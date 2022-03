Svenska elpriserna rekordhöga efter Ukrainakriget

Redan under hösten så var energipriserna i Europa höga och priserna på el sköt i höjden tidigt i vinter, bland annat för att Ryssland ströp tillgången på gas.

Dessutom har Sverige exporterat el. SVT:s genomgång visar att under 2021 var Sverige nettoexportör av el under 95 procent av alla de timmar elpriserna kostade över 1 krona.

Sen kom kriget i Ukraina och elen blev rekorddyr, framförallt i södra Sverige.

Under tisdagen fick man som mest betala 733.71 öre per kilowattimme i Malmö, i Stockholm kostade elen 727.69 öre per kilowatttimme.

”Får räkna med högt pris på både bränsle och el framöver”

Enligt energimyndighetens Anna Andersson är det ovanligt med så här höga priser i mars.

– Att det skulle bli ett krig var svårt att förutse och vi får nog räkna med ett högt pris på både bränsle och el framöver, säger hon till SVT Nyheter.

På tisdagen beslutade USA att stoppa all import av rysk olja, flytande naturgas och kol medan EU meddelade att man kommer att krympa importen av rysk gas till en tredjedel fram till årsskiftet.

– Priserna på naturgas har varit höga sedan i höstas och jag tror inte de kommer att sjunka nu, säger Anna Andersson.

Ingen brist på el i Sverige

Om man som konsument är orolig för de höga priserna, finns det något man kan göra?

– Man kan alltid se över sin elförbrukning. Det kanske inte är läge att binda sina avtal i nuläget, säger Andersson.

Samtidigt poängterar hon att inte är någon brist på el i Sverige.

– Det är framför allt orosfaktorn och situationen i Europa som gör att priset höjs. Då läget är långt ifrån normalt så är utvecklingen svår att sia om. Men priserna på el lägre idag än de var på tisdagen och morgondagens elpriser är ytterligare lägre. En fördel i sammanhanget är även att vi går mot varmare årstider vilket innebär att elbehovet minskar.