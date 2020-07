Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Anders W Johnsson om den interna kritiken i partiet. Foto: SVT Visa alla (2)

Anders W Jonsson (C): Beredda att kompromissa om migrationen

C vill inte ha ett volymmål för asylsökande, men just den frågan är hetast i de fortsatta förhandlingarna i migrationskommittén, där partiet ingår.

– Det viktigaste för oss är att göra skillnad i människors vardag. Då kan man inte sätta sig vid sidan om och säga att vi är inte beredda att kompromissa om någonting, säger Anders W Jonsson (C), vikarierande partiledare i Morgonstudion.

Han säger att partiet har ett antal "röda linjer" i de fortsatta diskussionerna, men vill inte föregå förhandlingarna i migrationskommittén. Men han nämner rätten till familjeåterförening för barn och fler undantag för att bevilja asyl enligt humanitära skäl som käpphästar för partiet. – När vi ser var den här kompromissen kommer att landa, så kommer vi kunna se om det är tillräckligt för oss, säger han. Sveriges nuvarande, tillfälliga, lagstiftning från 2016 är bland de striktaste i Europa och har varit "förödande" enligt Jonsson. Därför är det viktigare att få en bred uppgörelse som leder till att den ändras än att partiet får igenom alla sina krav: – Om man inte har en bred överenskommelse som har stöd i Sveriges riksdag så blir det ingen lagstiftning. Då spelar det ingen roll hur fina principer vi i Centerpartiet har, för det påverkar inte verkligheten för de här människorna ett dugg, säger han. Vill utöka tilllgången till vård på äldreboenden I intervjun får Anders W Jonsson även frågor om Sveriges hantering av coronapandemin. Centerpartiet skriver i en debattartikel i SvD idag att man vill se en skärpning av hälso och sjukvårdslagen efter uppgifter om att coronasjuka på äldreboenden fått palliativ vård och morfin istället för behandling av virussjukdomen. Lagskärpningen skulle syfta till att försäkra att personer boende på särskilt boende får bättre förutsättningar för individuellt anpassad vård, och att de kan få kvalificerad vård med syrgas och dropp även på äldreboendet. – Vi måste få ett slut på detta att vi betrakar alla som bor på ett äldreboende som ett kollektiv som ska få kollektiv behandling, säger han.

