Inflationssmällen: Lönar sig allt mindre att ha jobbat vid pension

Den allmänna inkomstpensionen grundar sig på livsinkomsten. Det innebär att man får en högre pension ju mer man har tjänat in under arbetslivet. Samtidigt finns det en så kallad garantipension som ska säkra en dräglig tillvaro för alla pensionärer, oavsett hur mycket man har arbetat under livet.

Ju högre garantipensionen är, desto lägre blir skillnaden i pension mellan de som har arbetat och de som inte har arbetat. Samtidigt finns en princip i pensionssystemet om att det ska löna sig att ha jobbat när man går i pension – det ska finnas vad man kallar ett ”respektavstånd” som gör att de som jobbar får en belöning för detta.

Några hundralappar upp till två tusen

Uppräkningen av garantipensionen sker varje år med inflationstakten. Inkomstpensionen däremot skrivs upp med den allmänna löneökningstakten. I januari 2023 höjs garantipensionen med 8,7 procent, medan inkomstpensionen höjs med endast 3 procent. Detta gör att det så kallade respektavståndet minskar. Belöningen för att ha jobbat minskar.

– Storleken på respektavståndet beror väldigt mycket på vilka jämförelser man gör, men det är en minskning som handlar om allt från några hundra kronor och upp till två tusen kronor i månaden, så det är i många fall en kraftig minskning av respektavståndet, säger Ole Settergren.

Det är viktigt att komma ihåg att i kronor är det ingen som förlorar på att respektavståndet minskar. Det är bara ”belöningen” för att ha arbetat som minskar.

Vad som kommer att gälla

Garantipensionen blir efter årsskiftet maximalt drygt 10 600 för en ogift pensionär (en tusenlapp lägre för gifta). Det blir ett ”golv” för den allmänna pensionen. Alla får någon del av sin allmänna pension i form av garantipension upp till en inkomstpension på knappt 16 200. De som har en högre inkomstpension än så får ingen garantipension. Drygt en miljon eller knappt hälften av alla pensionärer kommer efter årsskiftet ha någon del garantipension.

Notera också att tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande inte ingår i allt detta ovanstående. För pensionärer som har haft höga inkomster under sitt arbetsliv utgör tjänstepensionen en betydande del av den totala pensionen, framför allt under de första åren som pensionär.