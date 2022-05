Azoriskt högtryck drar in – så blir sommarvädret i Sverige

Midsommar och mångas semestrar är bara en månad bort. På förhand ser sommaren 2022 ut att bli en ganska typiskt svensk sommar – men mycket talar ändå för att vi kommer att kunna summera den som en varm sommar. Det så kallade Azoriska högtrycket är en starkt bidragande orsak, förklarar Nitzan Cohen.

– Det håller vanligtvis till över Atlanten kring ögruppen Azorerna, men under den typ av sommar jag förväntar mig att vi ska ha just i år så brukar det här högtrycket sträcka sig in över norra Europa i kortare omgångar, säger han.