Branschen enig: Så ska laddkaoset lösas

SVT har nyligen berättat om att det är krångligt att betala för att ladda elbilen på publika laddstationer. Det är oklart vad det kostar, det krävs ofta registrering av personuppgifter, och det är en djungel av appar där man behöver vara kund eller medlem för att få ladda. Det finns personer som har över 15 appar för att kunna ladda bilen.

Betalkort ska gälla

Nu kan SVT berätta att de tre branschorganisationer som samlar laddföretag har enats om gemensamma regler för att förenkla betalningen. Tolv av de större operatörerna inför nu möjligheten att antingen betala med en kortläsare på plats eller via en QR-kod som leder till företagens betalsida där det inte ska krävas att man är kund eller medlem, eller att man uppger personuppgifter till exempel. Många av företagen har redan infört betalkort, men alla ska vara med senast vid årsskiftet.

Men man kommer ju fortfarande att behöva en hel del appar för att betala hos företagen, kommer det verkligen bli så mycket enklare?

– Du behöver ett betalkort, det är det enda du behöver tänka på som kund. Du behöver inte ha ett avtal med varje enskild laddoperatör. Det är kärnan i den här överenskommelsen, säger Åsa Pettersson.

Betala för mängd el

Nu ska även priset bli tydligare. Normen ska vara att betala per kilowatttimme, inte laddtid, precis som man köper mjölk per liter.

Ibland kan det vara nödvändigt med betalning för laddtid för att hindra någon att stå i flera timmar vid en laddstation. Hur tänker ni där?

– Det är viktigt att det finns ett pris per kWh, men det kan tillkomma ett pris per minut efter en tids laddning, just för att hindra köbildning.