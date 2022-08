C har tappat tiotusentals väljare till S: ”Stödpartier tappar ofta”

Sedan valet 2018 har det politiska landskapet målats om helt. Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) har för första gången krokat arm med Jimmie Åkesson (SD). Samtidigt heter Annie Lööfs (C) statsministerkandidat nu Magdalena Andersson (S).

Och när SVT, tillsammans med Novus, har analyserat hur väljarna rört sig under den här mandatperioden så är ett av de partier som sticker ut just Centerpartiet. De har tappat hela 60 000 väljare till Socialdemokraterna.

– Stödpartier tappar ofta väljare till det regeringsbärande partiet, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

M och S tappar till SD

Samtidigt har lika många väljare gått från Moderaterna till Sverigedemokraterna – men också från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. En av dessa är Leif Ternstedt, som varit socialdemokratisk kommunpolitiker i Nässjö i över 20 år. Han säger att det inte ens fanns på kartan att byta parti för fyra år sedan. Att han bytt handlar framför allt om att han inte längre anser att Socialdemokraterna ser till den lilla människan. Något han tycker att Sverigedemokraterna gör.

– Mina knegarkompisar var med i sossarna när det var ett arbetarparti. Men det är det inte längre. Jag tycker att Sverigedemokraterna är det nya arbetarpartiet. Och de väljare jag mötte hos Socialdemokraterna för 25 år sedan möter jag hos Sverigedemokraterna i dag.

Var tredje bytte parti

Torbjörn Sjöström på Novus säger att man inte ska glömma att SD också är nästan lika stora som S bland LO-medlemmar.

– SD är faktiskt om man tittar på väljarbasen mer ett arbetarparti än ett högerparti, säger han.

Vidare har Miljöpartiet tappat runt 40 000 väljare till Socialdemokraterna och Kristdemokraterna runt 50 000 väljare till Liberalerna, enligt analysen.

Under mandatperioden mellan 2014 och 2018 års val bytte ungefär var tredje väljare parti. Det har även blivit allt vanligare att man byter parti under valrörelsen, enligt valstudierna från Göteborgs universitet. Faktum är att andelen väljare som byter parti under valrörelserna har ökat från 7 procent 1968 till 17-18 procent under 2000-talet.