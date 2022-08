Här är partiernas förslag mot elprischocken

Moderaterna vill införa ett högkostnadsskydd med modell från Norge. Där kompenserar staten hushållen för en del av elkostnaderna när priset överstiger en viss nivå, exempelvis ”75 procent av allt som går över 1 krona per kilowattimme”, som ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson föreslog. Kostnaden uppgår till 15 miljarder kronor under en period på tre månader, vilket ska finansieras genom slopad BNI-justering av biståndet, en omfördelning av pengar från klimatklivet samt genom ökad vinst från Vattenfall.

Sverigedemokraterna vill tillfälligt sänka skatten och momsen

Sverigedemokraterna vill tillfälligt sänka skatten och momsen på el under vintermånaderna (november-februari). Skatten ska sänkas till lägsta möjliga nivå, 6 öre per kilowattimme, enligt SD:s förslag, vilket kan jämföras med dagens 36 öre per kilowattimme. Den nuvarande 25 procentiga momsen ska i sin tur slopas helt. Det skulle kosta några miljarder kronor för sänkningen av skatten, enligt energipolitiske talespersonen Mattias Bäckström Johansson. Effekterna av att momsen slopas är svårare att bedöma eftersom den är beroende av priset.