Regeringens elförslag: Kompensera hushållen med 30 miljarder

De politiska utspelen kring elpriser har duggat tätt i valrörelsen. Nu kommer det senaste tillskottet från regeringen och Socialdemokraterna.

Pengarna kommer från Svenska kraftnäts så kallade flaskhalsintäkter, avgifter som tas ut när överföringskapaciteten mellan elområden inte räcker till. Myndigheten kommer enligt regeringen ha ett överskott på 60 miljarder vid årets slut, även efter att den investerat i nödvändiga utbyggnader och förstärkningar av elnätet.

– Elpriserna har legat högt sedan förra hösten. I grunden ligger så klart Rysslands brutala invasion av Ukraina, men sanningen är att Rysslands agerande på energimarknaden skapades långt innan kriget, säger statsminister Magdalena Andersson under onsdagens presskonferens.

Hon beskriver läget med de så kallade ”Putin-priserna” som mycket allvarliga och uppger att regeringen inte vill att svenska företag och privatpersoner ska ”hållas gisslan.”

– Marknaden är inte skapad för så här extrema situationer som vi ser just nu, fortsätter hon.

EU öppnar för nödåtgärder

Regeringen vill nu att myndigheten ska använda minst 30 miljarder av överskottet för att så snart som möjligt antingen direkt eller indirekt sänka elkostnaderna för svenska hushåll. Hur den här typen av resurser används regleras av EU-lagstfitning och kommissionen öppnade i våras för att medlemsländer ska kunna vidta nödåtgärder på grund av höga elpriser.

Främst är det hushåll i södra Sverige, där den största delen av flaskhalsintäkterna kommer från, som ska kompenseras med förslaget. Exakt hur fördelningen av stödet ska se ut återstår dock för Svenska kraftnät att utforma.

-Ju högre elpriserna blir desto större belopp kommer det att handla om. Det här är ett helt nytt sätt att tänka och bakgrunden är att marknaden är inte skapad för sådana här extrema situationer som vi har just nu, säger Andersson.

Förslag från flera partier

Flera ekonomer har kritiserat den här typen av subventioner till hushållen. Nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh beskriver dem som dyra och kontraproduktiva eftersom effekterna kan bli ökad elanvändning.

Tidigare har Moderaterna föreslagit ett maxtak för elkostnader och så sent som under onsdagen föreslog Sverigedemokraterna att tillfälligt sänka skatten och helt slopa momsen på el under vintermånaderna.