WHO:s dödlighetstal överskattade

Det var på en presskonferens som WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus konstaterade att Covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset sars-cov-2, är dödligare men mindre smittsam än vanlig influensa.

– Globalt sett har omkring 3,4 procent av de rapporterade Covid-19-fallen dött. I jämförelse dödar säsongsinfluensa betydligt färre än 1 procent av de som blir smittade, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus.

3,4 procents dödlighet, en siffra som organisationen också twittrade ut, är betydligt högre än tidigare uppskattningar för sars-cov-2.

– Ja, det är först gången vi sätter en siffra på dödligheten, säger Carla Drysdale från WHO.

Världshälsoorganisationen gick ut med siffran 3,4 procent på Twitter, vilket fick många följare att reagera. Några blev rädda, andra har ifrågasatt om siffran är relevant. Foto: Twitter

Att WHO ligger högre än andra studier beror på att deras siffra bygger på en grov skattning som beräknas på andelen avlidna per bekräftad smittad, ett mått som kallas CFR (case fatality rate). CFR ska inte förväxlas med dödlighet i en hel befolkning.

– 3,4 procent är en ögonblicksbild globalt sett av CFR. Tidigt under ett utbrott kan siffran vara hög eftersom de allvarligaste fallen fångas upp. I Kina har CFR minskat dramatiskt sedan utbrottets början, säger Carla Drysdale.

WHO medger alltså själva att siffran som de kommunicerat utåt troligtvis är överdriven. Trots det har organisationen valt att jämföra äpplen med päron – dödligheten i vanlig influensa som WHO refererar till är mätt över en längre tidsperiod.

SVT Nyheter har under två dagar bett WHO att svara på frågan varför man jämför de två måtten, om det är relevant och hur de känner inför att folk kan bli skrämda. WHO har inte återkommit.

Folkhälsomyndigheten hänvisar till kinesiska siffror

Anders Tegnell, statsepidemolog på Folkhälsomyndigheten, räknar med att vi framöver kommer att få flera olika siffror på hur dödligt viruset faktiskt är.

– Så kommer det att vara med alla sådana här nya sjukdomar, där man inte riktigt vet ännu, säger han.

Den stora – och okända – variabeln som kommer påverka den uppskattade dödligheten av Covid-19 är det stora mörkertalet av folk som är smittade av sars-cov-2 utan att ha några symptom.

– Den bästa siffran är fortfarande den vi har fått från den stora kinesiska studien. Där låg man på en dödlighet på drygt 2 procent av personer som söker sjukvård. Samtidigt måste vi komma ihåg att det också uppenbarligen finns väldigt många som inte söker sjukvård så den egentliga siffran ligger betydligt lägre, säger han och fortsätter:

– Jag såg någon siffra ganska nyligen där man hade räknat på det här och man sa att vi kan förvänta oss en dödlighetssiffra på befolkningsnivå på 0,7-0,8 procent.