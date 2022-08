Experten: Vi producerar mer el än vi behöver

Det genomsnittliga elpriset i Sverige nådde nya rekordpriser under måndagen och just nu ligger dagpriset på 5,17 kronor per KwH i södra Sverige. I de norra delarna är priserna betydligt lägre.

Nu oroar sig många inför vintern – och ställer sig frågande till varför Sverige exporterar så mycket el till omvärlden.

– Om man tittar på totalen producerar vi faktiskt mer el än vad vi behöver, men det kommer dagar då vi behöver mer el. Då är det bra att kunna importera, och på samma sätt exportera när vi har ett överskott. El är en vara som man inte kan lagra, den måste användas direkt, säger Rasam Sheibeh, energi- och klimatrådgivare, i SVT:s Morgonstudion.

”Måste följa reglerna”

Att begränsa exporten är inte helt okomplicerat, menar han.

– Vi är i en större marknad och det finns regler att följa. För att ta del av den marknaden måste vi också följa de reglerna. Man måste överväga om det är värt att isolera sig själv.