Fler ansöker om skilsmässa under pandemin: ”En unik situation”

Under kristider brukar antalet skilsmässor vara något fler än vad de annars är. Det har man sett under de ekonomiska krisåren på 90-talet och efter finanskrisen 2009. Under krigsåren på 40-talet skiljde sig också fler än vanligt. Dels påverkar samhällsekonomin och dels påverkar familjernas egna ekonomiska situation med arbetslöshet, sjukskrivningar och oro.

Men aldrig tidigare har relationer ställts inför samma prövningar som nu under pandemin, menar Gunnar Andersson.

– Ett stort antal familjer har tillbringat väldigt mycket tid tillsammans i hemmet och då kan skilsmässor som kanske skulle ha inträffats senare kommit att initieras snabbare.

Svåra tider kan svetsa samman par, men i relationer som redan tidigare var problemfyllda kan konflikterna accelerera.

Tydlig ökning i statistiken

Det märks i statistiken över inkomna ansökningar om äktenskapsskillnad till Domstolsverket. Om man jämför halvåret med coronapandemi (mars till augusti 2020) med hur det brukar se ut under motsvarande tid andra år (ett genomsnitt av åren 2015-2019) syns en ökning med 633 ärenden i år. Från ungefär 15 300 ansökningar till nära 16 000 – för gifta par med barn under 18 år tillkommer sedan en betänketid på sex månader innan skilsmässan vinner laga kraft.

För forskarna är den demografiska utvecklingen under pandemin intressant att följa. Gunnar Andersson kommer att studera hur barnafödandet, som har minskat stadigt under de senaste åren, påverkas av pandemin. De siffrorna finns av naturliga skäl inte än och Gunnar Andersson vill egentligen inte spekulera om hur de kommer att förändras.

– Men jag kan inte tänka mig att barnafödandet kommer att öka väldigt markant, säger han. Fast mycket kan hända. Det här är bara början på en ny situation i spåren av coronaepidemin.