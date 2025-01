Fler barn överlever med tidigare igångsättning

Färre barn ska dö under graviditeten – nytt kunskapsstöd på gång

SWEPIS resultat har lett till ett skifte på förlossningskliniker runt om i landet. De allra flesta klinikerna har ändrat sina rutiner för igångsättning och kontroller av gravida. Det är i dag praxis att man sätter igång en förlossning när graviditeten passerat vecka 41.

Färre döda barn efter rutinskifte

Sedan rutinskiftet har en grupp forskare jämfört andelen dödfödda barn och barn som dör inom fyra veckor efter förlossning, under perioderna 2017 till 2019 och 2020 till september 2023.

Studien visar att det skett en minskning av dödsfall med 47 procent sedan rutinskiftet. Andelen barn som dog i magen eller under sin första levnadsmånad sjönk från 1,7 per 1 000 till 0,9 per 1 000.

– Det har minskat sedan man ändrade sina rutiner och blev mer aktiv med att sätta igång de här förlossningarna än vad man var tidigare, säger Karin Källén.

Frågetecken kvarstår

Trots att det skett ett rutinskifte skiljer sig rutinerna fortfarande från region till region. Det är därför oklart om minskningen beror på att fler kvinnor sätts igång eller om det beror på ökade kontroller i graviditetens slutskede.

– Den här studien kan inte svara på precis vilket sätt som är bäst, bara att de förändringar man gjort lett till en stark förbättring av resultaten, säger Källén.

Ingen tydlig koppling till akuta kejsarsnitt

En farhåga har varit att tidigare igångsättningar skulle öka risken för akuta kejsarsnitt.

I studien har man kunnat se en ökning av akuta kejsarsnitt med sju procent efter att de nya rutinerna instiftades. Samtidigt såg man en ännu högre ökning av akuta kejsarsnitt bland förlossningar i vecka 39 och 40.

– Man kan tolka resultaten på olika sätt, men det är i vart fall inte ett glasklart samband mellan induktionsfrekvens och ökad andel kejsarsnitt.