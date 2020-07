Folkhälsomyndigheten försiktiga med att öppna upp i höst

Då man öppnat upp för gymnasie- och högskolor att delvis bedriva undervisning på plats igen, kommer det att ge ett ökat tryck på kollektivtrafiken och andra verksamheter. Folkhälsomyndigheten kommer därför vara försiktiga med att öppna andra verksamheter.

– Det finns lite tradition och historik som säger att just under hösten kan det braka igång igen, så jag tror att man kommer att vara försiktig med att öppna för mycket tidigt under hösten, sa Anders Tegnell.

Stora samlingar kopplade till stora utbrott

De har ett regeringsuppdrag att analysera hur man ska göra med offentliga sammankomster, som till exempel konserter och fotbollsmatcher. Idag får man inte ta in mer än 50 personer i publiken.

– Vi ser att stora samlingar visar sig vara kopplade till stora utbrott ganska ofta, så jag tror att vi kommer att ha en ganska stor försiktighet på den sidan, och titta på erfarenheter från andra länder där man testar att öppna olika typer av verksamhet, säger Anders Tegnell.

”Trubbig lagstiftning”

Men att tillåta vissa typer evenemang men inte andra är inte aktuellt idag. Problemet ligger, enligt Tegnell, i att det är samma lag som styr all verksamhet som kräver tillstånd. Att hålla gudstjänst för 75 personer går under samma förordning som att arrangera en arenakonsert med 30 000 i publiken, och det spelar ingen större roll hur verksamheten organiseras eller anpassar sig.

– Det är en trubbig lagstiftning vi har att luta oss emot, och det är svårt att differentiera med de verktyg vi har idag, säger Anders Tegnell.

Ingen körsång ännu

När det gäller konferenser ser Tegnell att det är uteslutet med den omfattande smittspridning vi har just nu i Sverige. Men framåt hösten kanske man ska titta om det finns möjlighet att öppna för lokala rekommendationer i delar av landet med låg smittspridning, förutsatt att människor inte kommer resande till konferensanläggningen från andra regioner.

Och körsångare får vänta innan det blir grönt ljus från Folkhälsomyndigheten.

– Det är en svår fråga. Vi har flera incidenter där körer är tydligt involverade. Kanske är det sjungandet och spridande av saliv som gör att det blir en slags riskmiljö. Där är det ännu mer noggrant att man står extremt utspritt utomhus för att det ska vara tänkbart. Så det vill nog hålla en låg nivå på ett bra tag till, säger Anders Tegnell.