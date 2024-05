Frågor och svar – SVT:s valkompass till EU-valet 2024

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i det förra EU-valet 2019. Skälet är att det behövs ett underlag som bygger på förd politik för att konstruera en kompass. Partier som inte har en plats i den beslutande politiska församlingen finns alltså inte med. Däremot bevakar naturligtvis våra nyhetsprogram nya intressanta politiska initiativ och partier.

Vi har via partiernas egna organisationer fått kontaktinformation till alla kandidater och bjudit in dem att delta. Dock kan vi inte tvinga partierna eller deras kandidater att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det.

I kompassen har vi tre olika sorters frågor. Det är ett antal påståenden att ta ställning till, några mer eller mindre-frågor samt en priofråga, där både partier, kandidater och väljare får välja upp till tre områden de tycker är viktigast. Alla svar vägs in i matchningen.

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl angivet svarsalternativ samt om du och/eller partierna angett frågan som ”extra viktig”. Om du angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i just den frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig. Rent teoretiskt går det att få såväl 100% som 0% för samtliga partier och partier/kandidater som du jämför dig med.

Det finns enligt statsvetare många faktorer som spelar roll när det gäller partival, men som inte täcks in av en valkompass: vilka grundsympatier man har, vad man av tradition har röstat på tidigare, om man tycker att partiet och dess företrädare har gjort ett bra jobb, om man har förtroende för ledande kandidater etc. Resultat av valkompassen ska därför bara ses som en av många komponenter.

Matchningen du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med partierna som svarat på valkompassen, när det gäller just de frågor som är med i urvalet. Detta innebär inte att man ska se resultatet som en uppmaning att gå och rösta på just det parti som fick högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent så titta även på övriga partier som ligger i toppen.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

SVT har byggt valkompasserna på ett sätt som gör det mycket svårt att koppla samman ett resultat från en valkompass till någon personlig information som t ex ett IP-nummer. Vi lagrar dock dina svar och resultat i din webbläsare via det som kallas för ”local storage”. Men det är inte tillgängligt för någon som inte har tillgång till din webbläsare. Du kan själv välja att ta bort informationen genom att från startsidan på valkompassen klicka på knappen ”Nollställ” eller via webbläsaren rensa ”local storage”.

Vilka sidor i kompassen du besökt sparas dock i din egen webbhistorik. Till exempel vilka partisidor eller kandidatsidor du eventuellt besökt. Så vill du vara säker på att ingen ska få reda på vilka sidor du besökt skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil.

SVT sparar ingen persondata kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågorna i kompassen.