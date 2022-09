Guide: Allt du behöver veta om valdagen

Tittarna kan ställa frågor och få svar från programledarna direkt i sändning via SVT Barn-tjänsten/Duo-appen, vilket är nytt.

Lilla Aktuellt sänder direkt via svt.se och SVT Play.

SVT:s stora valvaka följer rösträkningen under hela valkvällen och ger en unik inblick i hur svenskarna röstar i hela landet. Under kvällen blir det kontinuerlig direktrapportering från partiernas valvakor och från SVT:s reportrar över hela landet.

Till studion kommer flera av partiledarna för att intervjuas, dessutom medverkar politikkommentatorer och andra experter för att diskutera och analysera det politiska läget. Med från flera platser runt om i landet är också SVT:s lokalreportrar för en rapport om de politiska knäckfrågorna just i deras region.

SVT:s onlinetjänst redovisar rösträkningen minut för minut. Man kan följa resultatetför riksdagsvalet, regionval och kommunval – både rösträkningen under kvällen och det färdiga resultatet.

Under hela dagen och natten kommer du att få de senaste nyheterna och uppdaterade analyser på svt.se och i appen SVT Nyheter.

Resultatet

Under valkvällen presenteras ett första preliminärt resultat. På onsdagen efter valet fortsätter den preliminära rösträkningen, då räknas de röster som inte hunnit fram i tid till vallokalen under valdagen, till exempel förtidsröster som lämnats in i andra kommuner.

På måndagen efter valet påbörjar länsstyrelserna också den slutgiltiga rösträkningen. Fördelningen av röster uppdateras löpande tills samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen. Sedan genomförs den slutliga fördelningen av mandat mellan partier och ledamöter och ersättare utses. När det gäller riksdagsvalet, sker detta normalt cirka en vecka efter valdagen.