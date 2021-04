Hallengren försvarade svenska strategin i KU

Pandemilagen, testning, smittspårning och besöksförbud på äldreboenden. Socialministern frågades under fredagen ut inom en rad områden som rör pandemin.

Lena Hallengren (S) fick inledningsvis frågor om bristen på skyddsutrustning inom vård och omsorg i början av pandemin. Ministern upprepade flera gånger att det rådde en global brist på skyddsutrustning.

– Vi gjorde allt vi kunde för att pressa ner smittspridningen och för att få tag på skyddsmateriel, sa hon.

“Kaotisk situation”

Hallengren fick även svara på frågor om Socialstyrelsens roll som nationell inköpscentral och kritik kring att det uppdraget inte var helt förankrat hos regionerna.

– En kaotisk situation, där jag inte delar bilden att det på något sätt varit störande. Hur vi hade klarat inledningen av pandemin utan det uppdraget kan jag inte svara på, men jag hade inte velat uppleva den situationen, sa hon.

Tidigare överenskommelse hade underlättat

Ministern frågades även ut kring hur det kom sig att en storskalig testning inte kom igång tidigare. Hallengren lyfte fram testmiljarden som regeringen införde, och vidhöll att det inte berodde på ekonomiska orsaker, utan om en komplex verksamhet att få på plats.

En tidigare överenskommelse med regionerna om testning hade dock kunnat hjälpa, enligt Hallengren.

– I efterhand kan man tänka att om överenskommelsen hade varit på plats tidigare så hade det rätat ut en del otydligheter.

Strategin inte formellt beslutad

Hallengren fick återigen försvara den svenska strategin. Hon framhöll att epitetet ”svensk strategi” till stor del satts av andra och att strategin varken är ”konstig eller mystisk”.

Socialministern fick även frågor kring om det finns ett formellt beslut kring strategin.

– Nej, vi har ingen formellt beslutad strategi. Det finns inget beslutsdatum, och strategin har inte på det sättet en rättslig status, sa Lena Hallengren.

Genomför bred granskning av pandemiarbetet

Riksdagens konstitutionsutskott granskar inte bara de anmälningar som kommit in mot statsråden. Utskottet gör även under våren en egen, bredare granskning av regeringens arbete under pandemin.

Före påsk bjöd utskottet in Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tidigare testkoordinator Harriet Wallberg och flera generaldirektörer för att ställa frågor till dem som ett underlag i granskningen.

Fler ministrar på plats nästa vecka

I början av nästa vecka kommer utskottet fråga ut inrikesminister Mikael Damberg (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) i olika ärenden, där några är kopplade till pandemin och några inte är det.

Konstitutionsutskottets granskning ska vara klar i början av juni.