Hallengren: Öppen för grundlagsskydda rätten till abort

På måndagseftermiddagen höll Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch en pressträff angående aborträtten i Sverige. Bland annat riktade Ebba Busch kritik mot Magdalena Andersson och hävdade att statsministern ska ha antytt att det finns ”politiska krafter” som vill upphäva svensk abortlagstiftning.

Ebba Busch tog även fram ett ”abortkontrakt” som hon bjöd in alla partiledare i Sveriges riksdag att skriva under. Genom att skriva under kontraktet lovar man att stå bakom svensk abortlagstiftning – och att försvara den om den skulle komma under attack, förklarar hon.

Hallengren öppen för förslag

Även Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet meddelat att de vill se en grundlagsändring för att skydda svensk aborträtt.

Nu säger Sveriges socialminister att hon är öppen för ett sådant förslag.

– Vi är öppna för att man under nästa mandatperiod lägger in frågan om aborträtten grundlagsutredningen.

Vad innebär det?

– Det innebär ett omfattade arbete, en omfattande parlamentarisk process där alla partier medverkar.

– Vi socialdemokrater har alltid stått upp för kvinnans rätt att bestämma om sin egen kropp och rätten till fri abort, säger Hallengren.

Fransk kritik

Frankrike var ett av de USA-allierade länder som fördömde domstolsbeslutet, ett beslut som president Emmanuel Macron kallade för ett hot mot kvinnors frihet.

Under midsommarhelgen föreslog Aurore Berge, partiledare för Macrons parti Republiken på väg, ett lagförslag om att låta aborträtten bli en del av den franska konstitutionen.

Nu styr svenska riksdagspartierna in mot samma idé.