Här hittar SVT det beslagtagna kokainet – låg ”bortglömt” i sex år

Under sex års tid låg nio kilo kokain från Sveriges största narkotikautredning ”bortglömt” i källaren hos polisens avdelning NFC, Nationellt forensiskt centrum. Enligt reglerna ska all narkotika förstöras fyra månader efter beslaget, men under SVT:s granskning av Sveriges största narkotikautredning lyckades vi spåra upp kokainet.