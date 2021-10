Kriminologen Jerzy Sarnecki: Lås in unga våldsbrottslingar i tio år

Nyligen gav regeringen besked att man går vidare med förslaget om att från årsskiftet slopa straffrabatten för 18-20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse.

Rån, grov misshandel, våldtäkt, grov utpressning, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott är brott som kommer att omfattas.

Men lagändringen är inte tillräcklig, menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. För att komma åt gängbrottslighet och grova våldsbrott tycker han att även personer under 18 borde kunna låsas in under lång tid.

- Vi måste hålla en 17-åring som springer omkring och skjuter på andra människor inlåst under lång tid, kanske så länge som tio år, säger Jerzy Sarnecki i 30 minuter.

Så ser det inte ut i dag?

– Nej och det behöver vi ändra. Sedan är det otroligt viktigt att man under den här tiden får honom att bli en normalt fungerande medborgare.

Ser inget samband mellan stor invandring och ökad brottslighet

Jerzy Sarnecki säger också i 30 minuter att den stora invandringen till Sverige de senaste åren inte har ökat våldbrottsligheten, och att det är ett ämne han och andra nu forskar på.

– Mitt preliminära svar är att det inte är på det viset. När vi får invandring i Sverige så hamnar de flesta invandrare i det lägsta skiktet i samhället. De tar över de sämsta bostäderna, de sämsta jobben och de sämsta sociala förhållandena och också den högsta brottsligheten. De som tidigare intog de här positionerna i samhället blir i stället en slags lägre medelklass, vilket innebär högre social kontroll och lägre brottslighet. Det är det som är vår hypotes

Färre svenskfödda begår brott och därför stiger inte brottsligheten när invandringen ökar?

– Ja, exakt så.