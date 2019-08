Kristersson (M): Sveriges asylpolitik har varit för generös

Moderaterna föreslog på torsdagen ett tak på asylinvandringen på cirka 5 000 – 8 000 personer per år. Enligt partiledare Ulf Kristersson ska förslaget inte ses som en exakt siffra utan som en målsättning. Därmed bryter förslaget inte mot FN:s flyktingkonvention och asylrätten, säger han.

Antalet 5 000 – 8 000 personer är partiets bedömning av hur många människor Sverige har förutsättningar att integrera i samhället.

– Vi har sagt att det är rimligt att ligga på det nordiska snittet. Det är märkligt om Sverige tar emot 21 000 per år och Norge, Finland och Danmark en bråkdel av det. En konstig situation, tycker han.

Vill skärpa kraven

Målet ska uppnås genom mindre generösa villkor för asylsökande.

– Man får strama åt reglerna. Nu går Sverige i motsatt riktigt och utökar regelverket för fler anhöriginvandrare. Vi vill inte att man ska in i det svenska välfärdssystemet från dag ett utan man jobba sig in i dem. Skärp kraven för medborgarskap, man ska kunna svenska och klara sig själv. Det sortens saker skulle göra det attraktivt att bli svensk medborgare och minska antalet människor som söker asyl just i Sverige.

Migrationsutredningen inleds nästa vecka

I nästa vecka samlas samtliga riksdagspartier i den utredning som ska jobba med Sveriges långsiktiga migrationspolitik, som ska gälla från 2021. Utredningen ska bland annat ta ställning till regler för tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd och för anhöriginvandring. Partierna står i nuläget långt ifrån varandra.

– Jag tycker att det vore bra om vi kunde landa i en genomtänkt och hållbar migrationspolitik, för i grund och botten tycker vi ganska lika. Det här är vårt ingångsvärde i utredningen. Om de andra vill diskutera det kommer vi att vara enormt konstruktiva. Om de andra bara vill diskutera ökad invandring kommer det här inte att landa någonstans, säger Ulf Kristersson.