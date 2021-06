KU:s granskning klar – nu kommer domen

På torsdagen kommer konstitutionsutskottets svar på frågan om regeringen har tagit sitt fulla ansvar under pandemin. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Har regeringen tagit sitt fulla ansvar under pandemin? Vem bar egentligen ansvaret för att smittan kom in på äldreboendena och för bristerna i skyddsutrustning och testning? Varför kom pandemilagen så sent?

I dag kommer konstitutionsutskottets svar på frågorna.