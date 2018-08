M:s partisekreterare om Hanif Bali: ”Klart sådant här skymmer valdebatten”

Den senaste publicering som riksdagsledamoten Hanif Bali (M) gjorde var att lägga ut en bild på sitt Instagram-konto där det står ”Call of duty – Hanif & DN at war”, en anspelning på datorspelet Call of duty. Bilden har gjorts av en tredje part, inte av Bali själv, och har nu tagits bort.

Enligt Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer är det olyckligt att Bali valt att lägga ut bilden på Instagram. Men lyfter samtidigt att detta är en satirbild som har gjorts av en tredje part och inte av Hanif Bali själv – och Strömmer tycker inte att riksdagsledamoten gått för långt.

– Han är en opinionsbildare som delar publiken. Jag tycker att i en bred kyrka som Moderaterna är så måste det finnas en acceptans för bredd i temperamentet. Sedan är det de som rör sig i ytterkanterna och då får man ta konsekvensen. I det här fallet har bilden tagits bort, säger han i SVT:s Morgonstudion.

Nu är det två och en halv vecka kvar till valet och du sitter och snackar om det här. Hur kul tycker du det är?

– Det är klart att jag hellre pratar om vårdkörer och att det finns många som är utanför arbetsmarknaden. Det här klart att sådant här också skymmer en valdebatt om de sakfrågor som jag tror i grund och botten är det som engagerar väljarna inför valet, säger Gunnar Strömmer (M).