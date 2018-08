Hanif Balis (M) svar efter vapenbilderna: ”Medierna gör sig dumma”

I ett inlägg på Facebook skriver nu Hanif Bali att medierna borde rapportera om mord och skolbränder istället för hans inlägg på sociala medier.

”Sverige har riktiga problem som behöver riktig politik. Skolbränder, mord och upplopp. I slutändan var det inte jag som gav den största stöten mot tidningars trovärdighet utan tidningarna själva när de mitt under brinnande valrörelse, mitt under brinnande bilar, mitt under pågående mordvåg gör sig dumma på det här sättet”, skriver han.

Bilder med vapen

Det var i fredags som riksdagsledamoten Hanif Bali (M) delade en bild där han syns med ett halvautomatiskt gevär och i juli skrev han ”Press E to destroy DN” under ett bildmontage där han syns med en automatpistol i varje hand och har två automatkarbiner slängda över ryggen.

På bilden, som Hanif Bali publicerade på sitt Instagram-konto, står ”Call of duty – Hanif & DN at war”. En bild han nu tagit bort.

TU och M möttes

Tidningsutgivarna (TU) krävde i dag ett möte med Moderaterna om Hanif Bali (M).

– Vi begärde det för att det är en riksdagsledamot, som i detta fallet tillhör Moderaterna, som använder vapen när man kommunicerar vad man anser om medier, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

I kväll träffades Moderaternas partisekreteraren Gunnar Strömmer och TU.

SVT Nyheter har sökt Hanif Bali (M).