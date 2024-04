Mer snö väntar – gul varning i nordvästra Götaland

– Under natten har ett nytt snöfall letat sig in över södra Sverige. Det kommer röra sig norrut över Götaland under morgonen och förmiddagen.

Igår var det mycket trafikproblem, hur ser det ut idag?

– I nuläget ser det inte ut att vara lika omfattande snöfall som igår, men det kan ändå skapa problem i trafiken.

Onsdagens snö har smält på vissa platser och orsakat halka. En gul varning för vind i kombination med snö är utfärdad över nordvästra delarna av Götaland.

– Ska man ge sig ut under morgonen i södra Sverige bör man vara försiktig.