NMR inblandade i flera incidenter – polisen: ”Vi gör så gott vi kan”

Flera incidenter där nazistiska NMR varit inblandade har rapporterats under politikerveckan i Visby. Under torsdagen utbröt tumult utanför Vänskapsförbundet Sverige-Israels tält och även under en mångfaldsmarsch var nazister närvarande. Men polisen vill inte prata om specifika organisationer.

– Det ger dem ett oförtjänt rykte.