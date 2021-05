NSA spionerade på europeiska toppolitiker genom danska underrättelsetjänsten

USA:s underrättelsetjänst NSA har med dansk hjälp inte enbart spionerat på svenska ledande politiker. De har även via danska militära underrättelsetjänsten avlyssnat fiberkablar som går genom Danmark för att spionera på toppolitiker och högt uppsatta tjänstemän i Tyskland, Frankrike och Norge.

Enligt källor till Danmarks Radio har tyska ledande politiker från både kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD blivit avlyssnade. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och tidigare finansministern Peer Steinbrück finns bland de namngivna politiker som NSA med dansk hjälp målinriktat spionerat på.

Hemlig utredning

Uppgifterna kommer från en hemlig utredning och internrapport med kodnamn “Dunhammer” som har analyserat åren 2012 och 2014. Utredningen är gjord inom danska underrättelsetjänsten Forsvarets Efteretningstjeneste (FE). Danmarks Radio har under flera månaders tid haft möten med nio källor som har haft tillgång till säkerhetsklassade uppgifter från danska underrättelsetjänsten. Alla uppgifter är bekräftade av flera av varandra oberoende källor. Exakt vem som blivit avlyssnad när vet vi inte.

SVT har via redaktionernas internationella samarbete ställt frågor till tyska, franska och norska regeringen om spionaget. Tyska och norska regeringen meddelar att uppgifterna för dem är nya, medan franska regeringen avstår från att kommentera.

Merkel: Kände inte till avlyssningen

Den tyska förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier skriver att han ”inte har någon kännedom eller minne” av att han möjligen skulle ha varit övervakad av danska underrättelsetjänsten.

Angela Merkel skriver via sin talesperson att hon inte visste om avlyssningen via Danmark utan ”först fått kännedom” om avlyssningsuppgifterna ”genom era frågor”. Talespersonen lägger till att Merkels kommentar är “inget uttalande om sakförhållandet är korrekt eller inte”.



Peer Steinbrück har bland annat varit tysk finansminister och vice ordförande för tyska Socialdemokraterna SPD. När SVT:s samarbetspartner frågar honom om vad han anser om att han har blivit avlyssnad av NSA via Danmark säger han att det är första gången han hört talas om detta.

– Att vänskapliga underrättelsetjänster avlyssnar och spionerar på ledare i andra länder är ganska groteskt. Ur ett politiskt perspektiv anser jag att detta är en skandal.

– I och för sig har jag personligen inget emot de västerländska underrättelsetjänsternas aktiviteter. Men att de riktar sig mot sina egna, det är verkligen absurt, säger Steinbrück.

Norges försvarsminister kommenterar

Den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen säger att han pratade med sin danska kollega i höstas om övervakningen som då framkom. Men när det gäller de nya uppgifterna så har han inte blivit informerad – vi har ”inte fått något konkret om saken överhuvudtaget”, säger han.

Efter intervjun blev Bakke-Jensen kontaktad av den svenske försvarsministern och säger att de både tar ”påståendena som framkommer på allvar”.

SVT har sökt NSA och danska underrättelsetjänsten för en intervju utan resultat.

Danska försvarsministern skriver i ett meddelande att danska regeringen inte kan spekulera kring mediauppgifter, men lägger till att systematisk avlyssning av nära allierade är “oacceptabelt”.

Avslöjandet av ”Operation Dunhammer” har letts av Danmarks Radio och är ett samarbete mellan nyhetsredaktioner på SVT, NRK, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, WDR, NDR.