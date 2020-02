Folkhälsomyndigheten: Inga bevis för att viruset sprids under inkubationstiden

Beslutet fattades under ett extrainsatt sammanträde på lördagen efter en begäran från Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt cirkulerar motstridiga uppgifter om huruvida coronaviruset smittar under inkubationstiden. Inkubationstiden är tiden från smittotillfället till dess att de första symptomen yttrar sig hos patienten.

Än så länge säger Folkhälsomyndigheten att det inte ligger till så. Varför då?

– Den bedömningen vi gör baserar vi dels på publikationer som beskriver smittsamheten kring sars, som var en liknande infektion som gav upphov till en epidemi 2003, säger Karin Wisell och fortsätter:

– Vi baserar den även på fakta att det finns ett hundratal exportfall som har dykt upp i olika delar av världen och vi har inte fått någon information om att någon av de här fallen skulle ha smittat under resan hem eller under sin inkubationstid.

Fallet i Tyskland

Det finns ett fall från Tyskland som tas upp i tidskriften New England Journal of Medicine där det finns misstankar om att en person har spridit smittan under inkubationstiden. Har ni tagit det här fallet i beaktande?

– Ja. Men det är en enda fallrapport. Sedan har vi fått information från vår tyska motsvarighet att den här kvinnan var symptomatisk och att uppgifterna i artikeln är felaktiga. Hon har mått dåligt och tagit febernedsättande mediciner. Så i det här fallet spreds inte smittan under inkubationstiden.

Varningar från Kina

Den kinesiska hälsoministern har också lyft fall från Kina där man befarar att smittan har spridits redan under inkubationstiden. Hur ställer ni er till den informationen?

– Vi har hört det uttalandet, men vi har inte fått se vilken data det är baserat på.

Kan du säga med hundraprocentig säkerhet att coronaviruset inte smittar under inkubationstiden?

– Hundraprocentigt kan man aldrig säga någonting när man pratar om biologi och människor. Det kan självklart finnas undantag. Men vår bedömning är att det handlar om undantagsfall snarare än regel i så fall. Det är inte så att smitta under inkubationstiden är det som driver den här epidemien.

Karin Wisell säger att Folkhälsomyndigheten har hört av sig till WHO och begärt att få ta del av all befintlig information för att kunna göra vidare bedömningar.