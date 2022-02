Regeringen vill införa kontroller och kroppsvisitationer vid högskoleprovet

En stor del av fuskverksamheten vid högskoleprovet sker i dag med hjälp av elektronisk utrustning som förs in i provsalarna.

Nu vill regeringen försvåra den möjligheten och har därför i dag, torsdag, beslutat om en lagrådsremiss som innefattar en ny lag om in- och utpasseringar där högskoleprovet görs.

Den ska bland annat göra det möjligt att kroppsvisitera samtliga provdeltagare som är på väg in eller ut ur en provlokal. Den som vägrar ska nekas tillträde och personen ska inte heller få något resultat på provet.

Den som vägrar genomgå en utpasseringskontroll ska också stängas av från att skriva högskoleprovet i två år.

– Högskoleprovet är jätteviktigt. Det är viktigt som en andra chans för att komma in på drömtbildningen för många och då ska alla som söker till högskolan via högskoleprovet veta att det är kunskaperna och hur mycket man har pluggat som spelar roll. Det ska inte vara så att man kan fuska sig förbi kön och komma in genom att betala pengar till kriminella nätverk, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), till SVT Nyheter.

”Mest förslaga fuskarrangemangen”

Redan i dag finns regler och sätt för att motverka fusk. Men det är just den organiserade kommersiella fuskverksamheten som har blivit allt svårare att upptäcka under pågående prov. Där har öronsnäckor, mikrofoner, mobiltelefoner och annan dold avancerad elektronisk kommunikationsutrustning blivit vanliga verktygen.

En utredning har visat att just kontroller med metalldetektor och kroppsvisitation är den enda verkningsfulla åtgärden för att få bukt med problemet, enligt utbildningsminstern.

Det föreslås även ändringar i lagen om ordningsvakter för att göra det möjligt för dem att kunna tjänstgöra vid kontrollerna.

– Vi har sett de mest förslaga fuskarrangemangen från kriminella nätverk och det ska vi nu sätta stopp för, säger Anna Ekström.

”Integritetskränkande”

Vad säger du till de som menar att det här är en för stor inskränkning i friheten?

– Det här är integritetskränkande, det är en inskränkning. Och det görs för att det är befogat. Det som ligger i andra vågskålen är att högskoleprovet, om det fortsätter att fuskas, riskerar att bli ett prov som inte har legitimitet.

Om riksdagen godkänner förslaget är planen att lagen börjar gälla från hösten 2023.