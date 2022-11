I dag förväntas räntan höjas – Riksbanken ger besked

Senast för två månader sedan höjde Riksbanken styrräntan med 1 procentenhet – det var den största höjningen på nästan 30 år och ett försök att mota stigande priser och ökad inflationstakt. Dagens räntebesked vid klockan 09.30 blir det sista med Stefan Ingves som riksbankschef. Vid årsskiftet tar Erik Thedéen, avgående chef för Finansinspektionen (FI), över och nästa räntebesked kommer den 9 februari.

Inflationen har under året legat på rekordhöga nivåer. Under oktober sjönk inflationstakten från 9,7 till 9,3 procent enligt KPIF. Men många bedömare tror inte att det var ett trendbrott utan tror på en ökad inflation under vintern, vilket talar för att det kommer en höjning från Riksbanken i dag.

Kan bli tuff vinter för hushållen

För många hushåll, särskilt de med stora bolån, ser det därmed ut att bli en tuff vinter när inkomsterna äts upp av stigande priser – inte minst på mat, energi och drivmedel – samtidigt som lånen också kommer att kosta mer.

Redan efter Riksbankens räntehöjning i september sa SEB:s strateg Seyran Naib att många i efterhand nog hade gjort klokt i att dra ned på sommarens semesterbudget.

– Det kanske hade varit bättre att spara de pengarna. Det blir en tung vinter för många och frågan är om hushållen verkligen har förstått hur tufft det kan bli, sa han till SVT Nyheter.