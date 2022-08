Så mycket pengar lägger partierna på sina kampanjer

De svenska partierna lägger tillsammans närmare 400 miljoner kronor på årets valkampanjer, visar en rundringning som SVT har gjort. Mest pengar spenderar Socialdemokraterna, medan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet står för den största budgetökningen jämfört med förra valet. Liberalerna har minst pengar till kampanjandet.

– Ja, det innebär ju att vi kan köpa färre reklamexponeringar. Oavsett om det är digitalt eller stora valaffischer, säger L:s partiledare Johan Pehrson.

Centerpartiet rikast av alla

Generellt kan man säga att partiernas storlek speglar valbudgeten. Men det finns några undantag. Exempelvis sticker Centerpartiet och deras 70 miljoner ut, om man jämför med jämnstora partier. Att de kan lägga så mycket mer pengar handlar om att de för 17 år sedan sålde sitt tidningsföretag för 1,8 miljarder kronor och därmed stenrika.

– Vi kan annonsera mer och det gäller att synas nu. Därtill kan vi göra lite proffsigare grejer som vi har råd med, säger Michael Arthursson, partisekreterare för Centerpartiet.

Om det påverkar valresultatet är han osäker på.

– Det här ger en liten extra skjuts. Men sedan exakt vilken roll det spelar, det vet vi inte.

S drar in miljard på lotter

Även Socialdemokraterna har en rejält sockrad partikassa. Framför handlar det om intäkter från partiets eget lotteri, A-lotterierna. Bara lotteriverksamheten har dragit in över en miljard till partiet mellan 2018 och 2021 och är något de inte sällan blivit kritiserade för. Men partisekreteraren Tobias Baudin (S) menar snarare att det är folkligt.

– Lotteri har alltid varit ett sätt att finansiera ett starkt partiarbete. Det är en bra metod.

Forskaren: Så mycket kostar en röst

Enligt Marie Grusell, docent i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, har budgeten en viss betydelse på valutgången, men är långt ifrån avgörande. I en Timbro-utgiven bok om partiernas valkampanjer skriver hon och hennes kollegor att C i snitt lagt 159 kronor per röst under de fyra senaste valen. Det kan jämföras med V, som i snitt lade 31 kronor per röst eller M som lade 36 kronor.

– Men det är ju ett ganska banalt sätt att räkna. För vi vet i dag att partiernas kampanjande blir så mycket längre, vi pratar om permanent kampanjande. Vi pratar också om att de fördelar pengarna under en längre period. Därför är det svårt att säga rakt av vad en röst kostar.