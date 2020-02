SAS och Norwegians plan på Teneriffa och Gran Canaria förblir stående även under söndagen. Foto: TT

SAS och Norwegians plan förblir stående på Kanarieöarna

Under lördagen stängdes flygplatserna på öarna Gran Canaria och Teneriffa på grund av en sandstorm. Flygplatserna har nu öppnats, men SAS och Norwegians plan på öarna blir stående på marken även under söndagen för att genomgå teknisk kontroll. Totalt ställs åtta flighter från öarna till Sverige och Köpenhamn in.

– Väderutsikterna är dåliga, och därför har vi bestämt oss för att ställa in alla avgångar till och från Skandinavien. Risken är mycket stor att vi måste göra omdirigeringar, så vi väntar på bättre väder, säger Andreas Hjørnholm, pressansvarig på Norwegian, till SVT Nyheter vid 11.30-tiden på söndagen. Då planen stått utomhus i sandstormen ska Norwegian nu av säkerhetsskäl göra en teknisk kontroll av alla plan, för att försäkra att de är flygdugliga. Flygbolaget har tre plan ståendes på Teneriffa, och åtta på Gran Canaria. Under lördagen skulle tre Norwegian-flighter ha avgått från öarna, men samtliga ställdes in. SAS: Vet inte när det är klart SAS har under söndagen ställt in tre flyg till Gran Canaria från Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Inga flyg kommer heller kunna lyfta från Gran Canarias flygplats förrän tidigast på måndag, säger John Eckhoff, presschef på SAS. Det rör sig två flyg till Oslo, två till Stockholm och ett till Kristiansand. – Eftersom flygen har stått utomhus i sandstormen måste det genomgå en teknisk undersökning så att vi vet att de är säkra att flyga med. Exakt när det är klart vet vi inte, säger John Eckhoff. Två av SAS-planen som blev omdirigerade till Portugal och Teneriffa på lördagen kommer att ta med sig sina passagerare till Gran Canaria och sedan plocka upp nya passagerare till Göteborg och Köpenhamn. – Det räcker förstås inte. Vi hade totalt sju flyg som ställdes in igår och varje flyg hade cirka 180 passagerare, säger Eckhoff. Åtta flyg till öarna inställda Även flighter till Kanarieöarna drabbas – från Sverige och Köpenhamn skulle det under söndagen ha avgått fyra Norwegian- eller SAS-flighter till Teneriffa och fyra till Gran Canaria. Charterbolagen flyger dock till Kanarieöarna under söndagen, bland annat då deras plan hann lämna öarna på lördagen och inte blev stående i sandstormen. Därför är de inte i behov av teknisk kontroll. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!