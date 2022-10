SD-ledamot: Klimatkris saknar stöd i vetenskap

Elsa Widding valdes in i riksdagen i samband med valet och har nu gjort sitt första framträdande under en allmän debatt i riksdagens kammare. Under debatten säger hon att ordet kris bör användas med stor försiktighet och nämner samtidigt den energikris som Sverige nu befinner sig i.

– Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd, påstår hon.

Hänvisar till FN:s klimatpanel

Widding framförde, med hänvisning till FN:s klimatpanel IPCC, att om Sverige minskar sina utsläpp till noll så påverkar det bara den globala temperaturen med 0,0027 grader.

– Allt vi gör inom klimatområdet är symbolpolitik, självklart med goda avsikter att påverka andra länder men våra ansträngningar kommer aldrig att kunna mätas som en temperaturpåverkan, det är bra att förstå det, säger hon.

Forskare: Ren vetenskapsförnekelse

Påståendena får Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, att sucka högt.

– Mycket hon säger är ren vetenskapsförnekelse och helt enkelt inte sant. Det är som när Trump påstod att man kan dricka rengöringsmedel för att bli frisk från covid, löjeväckande, säger han.

Roger Hildingsson, som forskar om miljö- och klimatpolitik vid Lunds universitet, ser uttalandena som ett tydligt exempel på ”Trumpifiering” av det politiska samtalet.

– Den här typen av skepticism slår undan benen för en vettig politisk debatt och för en bredare samhällsdebatt över huvud taget. Det som står på spel är grunden för vårt moderna samhälle som går tillbaka till den vetenskapliga revolutionen.

Möttes av hård kritik

Efter anförandet tog flera socialdemokratiska ledamöter och Miljöpartiets Elin Söderberg replik på Widding och uttryckte stark oro för det hon sagt.

– Det är bedrövligt, jag skäms. För 24 timmar sedan stod vi och lyssnade på Ulf Kristersson här i riksdagens kammare som talade vitt och brett om klimatarbetet och Parisavtalet, och här står vi 24 timmar senare och lyssnar på det största underlaget i regeringsunderlaget som rent ut sagt drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen, säger S-ledamoten Markus Selin.

SVT har sökt Elsa Widding utan svar. SD vill inte kommentera Widdings uttalanden.