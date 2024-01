Efter rymningarna: Nya regler för mobiltelefoner kan införas på Sis-hem

Under söndagen rymde en ung man med, enligt uppgifter till SVT, gängkriminella kopplingar från Sis-hemmet Bärby under en övervakad promenad. Han hoppade sedan in i en bil som väntade.

I dag finns bara två Sis-hem av den högsta säkerhetsklassen med bland annat staket och fordonsslussar, berättar Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, Sis.

På de lägre säkerhetsklassade Sis-hemmen är det därför lättare att kommunicera med omvärlden, säger hon till SVT.

– Vi vet med oss att det tyvärr kan vara väldigt enkelt om man är ute på området att beställa någon, eftersom vi har möjlighet då till sociala medier och mobiltelefoner, och kunna säga: ”Jag kommer vara där och då”, och då bli upphämtad.

Lagförslag – begränsad mobilanvändning på Sis-hem

Rymningarna har minskat med 40 procent sedan fjolåret, enligt Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Men det krävs mer för att möta upp samhällssituationen med bland annat gängkriminaliteten.

Hon välkomnar därför de lagförslag som lämnats in till Lagrådet, vilka bland annat ger Sis utökade möjligheter att kontrollera besök och att begränsa elektroniska kommunikationstjänster.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark menar att det skulle göra stor skillnad i säkerhetsarbetet på ungdomsanstalterna.

– Jag väldigt glad över att regeringen har hörsammat våra behov, säger hon och fortsätter:

– Det vill säga att vi kan begränsa både mobiler och surfplattor på ett helt annat sätt, att vi kan visitera rutinmässigt för att förhindra farliga föremål eller droger för att kunna göra ett påverkansarbete.