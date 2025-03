Spice tillbaka i ny form – Tullverket varnar

Tullverket har sett en kraftig ökning av en ny farlig syntetisk cannabinoid. Den nya spiceliknande substansen heter ADB-4en-PINACA, och i beslagen som Tullverket gjort har den sprejats på hampa eller cannabis.

– Det riktigt otäcka med det här sättet att spreja syntetisk narkotika på till synes vanlig cannabis är att brukaren inte har aning om styrkan och vilka farliga effekter den här spetsade drogen kan orsaka, säger Jenny Åberg, sakkunnig expert på Tullverkets laboratorium, i ett pressmeddelande.

Stor ökning i antalet beslag

Hittills i år har Tullverket gjort 54 beslag av substansen ADB-4en-PINACA, en stor ökning från förra årets nio beslag.

Under 2010-talet skedde en stor ökning av syntetiska cannabinoider, som blev kända under samlingsnamnet spice, och substanserna skördade flera dödsoffer i Sverige. Under 2024 kunde Tullverket åter se en ökning av syntetiska cannabinoider då drygt elva kilo spetsad hampa och 2200 cigaretter beslagtogs.

– De här nya substanserna har nästan exakt samma kemiska sammansättning, säger Jenny Åberg.

Narkotikaklassades 2024

I början av förra året gjordes beslag av en liknande substans som den som nu sprids, MDMB-4en-PINACA, efter att den orsakat flera dödsfall i Europa.

Den nya substansen ADB-4en-PINACA narkotikaklassades i juni förra året och är, enligt Tullverket, lika farlig som den tidigare.

Tullverket har sedan årsskiftet fram till den 18 mars beslagtagit 24,6 kilo hampaprodukter innehållande det narkotikaklassade ämnet.

– Det är en oroväckande trend som vi vill gå ut och varna för. Allt tyder på att den här syntetiska cannabioden som narkotikaklassades i juni förra året är lika farlig som andra spicevarianter, säger Jenny Åberg.

Av de beslag som gjorts har flera skickats från Tjeckien och Slovakien, men om drogerna även tillverkas där är oklart.