Stefan Jakobsson (SD) åtalas för bedrägeri

Bedrägeriåtalet, som Aftonbladet var först med att rapportera om, lämnades in till Eskilstuna tingsrätt under fredagen och består av fem åtalspunkter. Samtliga ska ha ägt rum under tiden han var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Enligt den första åtalspunkten ska Stefan Jakobsson, vid 35 tillfällen, ha betalat privata taxiresor med statliga medel.

– När det gäller taxiresorna har jag angett en totalsumma på 11 120 kr, säger Joakim Zander.

De övriga punkterna handlar om ersättning för hotellkostnader och traktamente när han varit på resor som varit privata.

SVT Nyheter söker Stefan Jakobsson och dennes försvarare.