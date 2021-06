Svensk åtalas för central roll när telefonerna spreds

Genom den krypterade chattappen Anom, som FBI utvecklat, har myndigheter kunnat infiltrera kriminella nätverk runt om i världen under flera års tid. Chattplattformen har haft omkring 12 000 användarkonton och under de senaste dagarna har 800 personer gripits och mer än åtta ton kokain, 250 skjutvapen, 55 lyxfordon och motsvarande över 48 miljoner dollar beslagtagits under razzior i en rad olika länder, med hjälp av de avlyssnade meddelandena.

Svensk åtalas för två centrala roller

FBI utvecklade och administrerade chattplattformen och nu åtalas 17 personer, varav en svensk, i USA för att ha spridit den till kriminella. Det framgår i ett åtal som lämnades in i San Diego den 28 maj, men som varit hemligstämplat fram tills nyligen.

FBI pekar ut svensken, en 37-årig man med dubbelt medborgarskap, som en av tre administratörer som bland annat kunnat fjärradera telefoner och lägga till och radera användare. Men han pekas också ut som en av fyra ”influencers” som sålt in Anom-enheterna till andra kriminella.

I åtalet står det att han och de andra tre har “ett rykte för sin kunskap och expertis när det gäller krypterade enheter”, att de har “en enorm inverkan för att få andra att använda en viss sorts krypterade enheter” och att de är välkända hos polisen, med makt och inflytande över andra brottslingar.

Åtta av 17 gripna

I åtalet framgår det även att de marknadsfört plattformen som ”byggd av kriminella för kriminella” ovetandes om att den byggts i FBI:s regi, som en del av den internationella polisoperationen ”Trojan Shield”.

Åtta av de 17 åtalade greps i måndags, men nio är fortfarande på rymmen. Däribland svensken. Han bor numera i Turkiet, precis som den högst ansvarige för att sprida krypterade telefonerna, enligt åtalet.