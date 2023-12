SVT testar: Kan AI-skapad julmusik konkurrera ut svenska folkets favoriter?

Svenskt:

1. Tänd ett ljus

Artist: Triad

Upphovspersoner: Lasse Lindbom, Niklas Strömstedt

Musikförlag: EMI Music Publishing Scandinavia

Förra årets placering: 1

2. Mer jul

Artist: Adolphson & Falk

Upphovspersoner: Tomas Adolphson, Anders Falk

Musikförlag: BMG Rights Management (Scandinavia)

Förra årets placering: 2

3. Happy New Year

Artist: ABBA

Upphovspersoner: Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Musikförlag: Universal Music Publishing

Förra årets placering: 3

Internationellt:

1. Last Christmas

Upphovsperson: George Michael

Musikförlag: Warner Chappell Music Scand AB

Förra årets placering: 2

2. All I Want For Christmas Is You

Upphovspersoner: Walter Afanasieff, Mariah Carey

Musikförlag: Universal/MCA Music Scand AB, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia KB, Kobalt Music Publishing Ltd

Förra årets placering: 1

3. Fairytale Of New York

Upphovspersoner: Jeremy Finer, Shane MacGowan

Musikförlag: Universal Music Publishing AB, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia KB

Förra årets placering: 5

Statistiken bygger på radiospelningar under december månad 2021.

Källa: Stim