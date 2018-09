Taktikröstandet ser ut att fälla Feministiskt initiativ

Med bara få dagar kvar till 2018 års val går samtliga partier in i slutskedet av kampanjarbetet.

Den senaste opinionsmätningen i SVT/Novus undersökning visar att Feministisk initiativ nu ligger på 0,9 procent. Det är långt ifrån förra valresultatet på 3,1 procent och ännu längre ifrån den fyraprocentiga riksdagsspärren.

– Det är svårt att förstå att det var så nära då, och så långt ifrån nu. Jag tror en viktig sak förutom medieskuggan de befunnit sig i är att folk pratar så mycket i termer av taktikröstning det här valet, säger Maud Eduards, statsvetare vid Stockholms universitet som har forskat på Feministisk initiativ.

”Oron har ökat”

Andra statsvetare, till och med Fi själva, landar i samma tankegångar – att partiets motgång främst beror på just taktikröstandet.

– Vi hade runt 2-3 procent under våren men sedan hände något under sommaren. Oron bland människor har ökat. Oron för rasism, nationalism, militarism och repression. Och då är det många som inte vågar rösta på Fi utan man tar de ”säkra” alternativen då, de andra partierna på vänsterkanten, säger en av Fi:s två partiledare, Gudrun Schyman till SVT Nyheter.

Rödgröna och alliansen lika stora

Gudrun Schyman menar dock att väljarna borde tänka precis tvärtom och kallar det nuvarande parlamentariska läget för låst då de rödgröna och alliansen är relativt jämnstora.

– Det enda sättet vi kan bryta den roll SD nu besitter är om vi får en övervikt till ett rödgrönrosa block. Om ett nytt parti kommer in i riksdagen så tar man mandatplatser från de befintliga partierna, säger Gudrun Schyman.

Under sina möten med människor runt om i landet är det just denna strategi Gudrun Schyman berättar om och därför är hon trots opinionssiffrorna fortfarande positiv till att Fi kommer komma in i riksdagen när valresultaten är inne.

– Hon har en poäng, jag har hört många som ska taktikrösta på Fi på det sättet på kommunnivå, men det känns inte särskilt troligt att de kommer nå upp till riksdagsspärren, säger Maud Eduards.

Framgångar på kommunnivå

Efter förra valet har Feministiskt initiativ etablerat sig på flera orter. De finns representerade i 13 kommuner och har ett mandat i Europaparlamentet. I år står de på 60 kommuners listor berättar Gudrun Schyman.

Statsvetaren Sofie Blombäck förklarar Fi:s framgång i kommunerna med det som kallas för första och andra rangens val.

– Människor är mer benägna att chansa på mindre säkra kort i val där det inte står lika mycket på spel. Partier som inte är så etablerade gör sig därför bättre i så kallade andra rangens val som är på lokal nivå, till skillnad från nationella som riksdagsvalet, säger Sofie Blombäck.

Hoppas på de som velar

Inte ens höstens metoo-debatt och alla de tusentals vittnesmål om övergrepp och sexuella trakasserier gav partiet vind i seglen.

– Fi är inte unika med att stå bakom metoo-rörelsen. Och även om inte alla partier kallar sig feminister så säger de sig vara för jämställdhet. Vi har dessutom en regering som är feministisk. Men det är samtidigt något som legitimerar Fi i förlängningen – att etablerade partier ”köpt” deras retorik, säger Sofie Blombäck.