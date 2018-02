Foto: TT

Trafikanter varnas: ”Vissa vägar hala som skridskobanor”

Efter flera dygn av i princip konstant nederbörd fortsätter snön att pumpa in över Sverige under onsdagen. Återigen är det de östra delarna av landet som väntas drabbas hårdast, och nu går Trafikverket på maxkapacitet med plogning för att få undan all snö.

– Man får fundera på om man verkligen måste ut på vägarna, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.