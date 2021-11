Vaccinpass väcker olika reaktioner hos de religiösa samfunden

Lena Hallengren (S) svarar i en kommentar till SVT Nyheter:

Jag kan förstå oron som trossamfunden känner. Men syftet med förslaget är att förhindra att ovaccinerade samlas i större grupper och riskera att drabbas av svår sjukdom och död.

Om en kyrka eller annat trossamfund vill ta in ovaccinerade så kommer de kunna göra det utan restriktioner om antalet deltagare är mindre än 100 per tillfälle. Om de följer Folkhälsomyndighetens kommande föreskrifter om avstånd med mera kommer de att kunna ta in fler än 100 personer. De kommer också att kunna ta in fler än 100 personer om de istället väljer att besökarna ska visa vaccinationspass.

Det finns ett litet antal där vården bedömer att det är olämpligt med vaccination. De kommer att ha möjlighet att delta på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändå, förutsatt att ett läkarintyg kan visas upp för att styrka detta, enligt förslaget.