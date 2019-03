Bussbolaget: ”Flera utredningar visar att företaget följt alla lagar och förordningar”

SVT:s konsumentredaktion Plus har testat hur lång tid det tar att köra från Skene i Västra Götaland till Klövsjö i Jämtland. För Plus reporter tog det 9 timmar och 10 minuter att köra sträckan. Det är längre tid än vad bussbolaget Bergkvarabuss hade planerat och med den körtiden hade busschaufförens totala arbetstid blivit längre än vad som är tillåtet.

– Bussolyckan i Sveg är en mycket tragisk olycka, som utretts ytterst noggrant av både polismyndigheten och Statens haverikommission. Båda dessa utredningar visar på att företaget följt alla lagar och förordningar, inklusive den reseplanering som är gjord med hänsyn till gällande arbetstids- respektive kör- och vilotidslagstiftning, skriver Simon Sandberg som är marknadschef på Bergkvara buss i ett mail till Plus.´

Statens haverikommission har utrett olyckan men utredningens ordförande Helene Arango Magnusson säger till Plus att kommissionens rapport inte ska tolkas som att det tagit ställning i frågan om att Bergkvarabuss följt arbetstidsreglerna.

– Vi kunde kanske varit tydligare. Men vi gör en utredning för att en händelse inte ska återupprepas. Vi utreder således inte skuld- och ansvarsfrågor i egentlig mening och har inget tillsynsansvar, säger Helene Arango Magnusson.

Olika åsikter om bilresan

Innan bussresan körde chauffören en företagsbil från Varberg till bussdepån i Skene där han skulle hämta bussen, en resa på 45 minuter. Något Transportstyrelsen säger är arbetstid och det är avgörande för om resan går att genomföra med en chaufför inom vägarbetstidslagens ramar. Men den körtiden räknades aldrig som arbetstid när bussresan planerades.

– Depån i Skene ligger inom 50 km från närmsta stationeringsort. Ditresan räknas således inte in i körtiden, utan är att betrakta som resa till arbetet. I detta sammanhang spelar det ingen roll vem som äger det fordon som används, skriver Simon Sandberg i sitt mejl.

Stöder Bergkvarabuss

Arbetsgivarorganisationen Transportföretagen stöder Bergkvarabuss i att bilresan inte ska räknas som arbetstid. Men på Transportstyrelsen är man tydlig med att resan ska räknas som arbetstid och ställer sig frågande till att avståndet till bussdepån ska vara avgörande.

– Nej, det har jag aldrig hört talas om, säger, Michael Jacobsson, sektionschef på Transportstyrelsen till Plus.

Transportstyrelsen menar att det handlar om var chauffören är stationerad. Och chauffören för olycksbussen var inte stationerad i Skene. I förundersökningen framgår också att polisen anser att bilresan skulle bokföras som arbete i bussens färdskrivare.

Chauffören åtalad

Chauffören står åtalad misstänkt för bland annat vållande till annans död eftersom han, enligt åtalet var för trött då han körde, något han nekar till. Kammaråklagare Magnus Bäckström säger att även om polisen och Transportstyrelsen tolkar bilresan som arbetstid och att arbetstiden blev längre än den tillåtna så räcker inte det för att bolaget ska kunna straffas.

- Även om Transportstyrelsen och Polisen gör bedömningen att denna resa är att anse som arbetstid måste vid oaktsamhetsbedömningen beaktas att det funnit andra som bedömt saken annorlunda. Arbetsgivarens bedömning att denna resa inte ska räknas som arbetstid får stöd av arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, skriver han i ett mejl till SVT.

”Fanns en beredskap”

Trafikplanerare hos er varnade redan innan avresan för att det inte gick att genomföra resan inom vägarbetstidslagens ramar och att det behövdes en andra chaufför som tog hand om första delen av resan. Hur kommenterar ni det?

– Reseplaneringen är gjord inom ramarna för gällande lagstiftning. Dessutom fanns en beredskap, att – om behov skulle uppstå – sätta in förstärkning senare under resan. Aktuell trafikledare ringde föraren under tidig morgon, för att kontrollera om allt var okej, skriver Simon Sandberg på Bergkvarabuss till Plus.

Hur såg planen för förstärkning ut?

– Vi har alltid en grundläggande beredskap i vårt trafikutövande. Oförutsedda händelser kan inträffa som påverkar resans tidsåtgång, ex. köbildningar eller snöstormar. Leder sådana händelser till att chauffören i fråga ej kan slutföra köruppdraget inom sin körtid så sätts förstärkning in, det vill säga ny chaufför, som kan fortsätta köruppdraget, skriver Simon Sandberg.