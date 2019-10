Polisens bedrägeriexpert: ”Jag skulle ha dragit öronen åt mig”

Ingrid Löwy och Martina Malm är några av flera missnöjda kunder som känner sig lurade av Sun residence, paketreseföretaget som skulle sy ihop deras drömresor.

Martina fick inget hotell på bröllopsresan som de redan betalt för och Ingrid hittade inga bokningar alls och avbokade därför resan. Ingen av dem har fått tillbaka sina pengar, trots att företaget uppgett att de avser att kompensera missnöjda kunder.

”Låter helgalet”

När Jan Olsson, som arbetar med bedrägerier på polisen, får höra om Martina Malms och Ingrid Löwys upplevelser med reseföretaget Sun residence så skräder han inte orden.

– Det här låter helgalet, säger han.

Jan Olsson betonar vikten av att vara noggrann innan man köper en dyr resa. Att kontrollera resebyrån genom att söka på nätet och läsa recensioner är ett enkelt sätt att få indikationer om ett företag, menar han.

Flera fall

Olsson menar att om det bara varit ett enskilt fall skulle man kunnat tänka att detta ändå ligger inom ramen för ett seriöst företag, men efter att ha tittat vidare på vad andra skrivit om företaget på nätet inser han att det är betydligt fler det rör sig om.

– En gång är ingen gång, men så här många gånger så verkar det nästan som att det här är satt i system. Och då är det ju inte bra, säger han.

Bristande samordning av ärendena

Gällande att polisen lagt ned de både Ingrid Löwys och Martina Malms ärenden, tror han att det beror på att dessa fall anmäls ett och ett, till olika poliser, på olika platser i landet. Han tror att man då väljer att inte utreda eftersom fallet blir en civilrättslig avtalstvist mellan resebyrån och resenären, då det inte går att styrka uppsåt vid en isolerad händelse.

Vad man måste göra, enligt Olsson, är att samordna alla ärendena som finns och kunna påvisa att det här är satt i system. Då finns det en chans att kunna nå i mål med ett sånt här fall.

Varningstecken

Han ser gemensamma nämnare mellan de båda fallen Malm och Löwy. Båda vittnar om en stress att betala in pengar och att de betalat in via internetöverföring och inte med kreditkort eller kontokort.

– Om en säljare börjar stressa med inbetalningen och att betalningen ska ske från bankkonto till bankkonto, oavsett var dom hittar på för förklaring, då skulle jag ha dragit öronen åt mig. Då skulle jag definitivt ha lämnat den scenen, säger Jan Olsson.

