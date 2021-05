Kriminalvården om de misstänkta advokaterna: “De påverkar säkerhetsläget negativt”

De två advokaterna, som jobbar på samma byrå, misstänks bland kriminella gå under namnen “kungen” och “prinsen” enligt polisen. De utreds just nu av Advokatsamfundets disciplinnämnd, efter att åklagare slagit larm om att de misstänks ha röjt hemliga uppgifter till Vårbynätverket. Läckorna ska ha skett via Encrochat, den krypterade tjänsten som fransk polis lyckades knäcka förra året.

Reagerade redan 2016

I anmälan till Advokatsamfundet finns också ett nyupprättat PM från Kriminalvården, där kritiken mot advokaterna är svidande. Myndigheten skriver att de redan 2016 reagerade på advokaternas beteende och listar tio olika händelser.

Det handlar bland annat om att den 41-åriga advokaten som kallas “kungen” vid ett besök hos en klient i häktet ska ha pratat med en medmisstänkt till klienten i korridoren och gjort en hyssande gest med fingret framför munnen och sagt till personen, på ett annat språk, att vara tyst. Enligt Kriminalvården var personen påtagligt upprörd efter händelsen och ska omedelbart ha velat ringa sin egen advokat.

Jämförde med hundar

Kriminalvården skriver också att “kungen” använt intagna klienter till att rekrytera fler kunder åt hans advokatfirma och att flera klienter ska ha antytt att de fått information av “kungen”.

De skriver att han “bedöms erbjuda tjänster som ligger utanför advokattollen och som medför en säkerhetsrisk för kriminalvårdens verksamhet”.

Kriminalvården misstänker bland annat att han vidarekopplat samtal som han haft med klienter och på så sätt hjälpt dem att prata med utomstående.

Den andra advokaten, en 28-åring som kallas “prinsen”, ska enligt Kriminalvården ha visslat på häktesvakter och jämfört dem med hundar, enligt vakterna.

Utredningen pågår

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander vill inte uttala sig om det specifika fallet då utredningen fortfarande pågår.

– Men generellt kan man säga att det är allvarliga anklagelser, säger hon i Veckans brott.

När kommer disciplinnämnden med ett beslut?

– Det går inte att säga i dagsläget när det kommer avgöras utan det måste prövas på ett rättssäkert sätt, säger hon.

Veckans brott har sökt de misstänkta advokaterna. “Kungen” meddelar via sin advokat att han tillbakavisar alla anklagelser, men vill inte kommentera i övrigt. “Prinsen” meddelar via sin advokat att han inte vill kommentera.

Se hela avsnittet av Veckans brott här.