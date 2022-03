Läkaren Wiktor på plats i Kiev: ”Känns som en lättnad i hela staden”

Samtidigt som över två miljoner människor flytt från Ukraina så reser just nu en del av svenska till Ukraina för att hjälpa till och ge stöd till Ukrainas krigsdrabbade. En av de som rest in i landet är AT-läkaren Wiktor Rutkowski som just nu befinner sig i Kiev.

– Det är andra dagen i rad när man vaknar upp utan att höra den ständiga och tunga beskjutningen, säger han i SVT:s Morgontudio.